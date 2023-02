Naufragio, annullata la visita in Calabria del ministro Zangrillo in segno di lutto

CATANZARO – In segno di lutto per il naufragio di Steccato di Cutro, la visita in Calabria del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, prevista per domani, è stata annullata. Lo fa sapere una nota del ministro, spiegando che la decisione è stata presa d’intesa con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il professor Antonio Viscomi, direttore del Centro di Ricerca Digit Lab Law dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, dove era in programma una lectio magistralis del ministro Zangrillo, e i vertici dell’Harmonic Innovation Hub.

“Mi unisco al cordoglio”

“Di fronte a simili tragedie, e al dolore per i bambini, le donne e gli uomini morti nella speranza di una vita migliore – afferma il ministro Zangrillo – non si può far altro che fermarsi. Mi unisco al cordoglio della Calabria e dei calabresi e ringrazio le forze dell’ordine impegnate nei soccorsi dei superstiti. L’ennesimo naufragio di un barcone sulle coste italiane impone una riflessione sul dramma dell’immigrazione. L’Europa non lasci sola l’Italia e avvii un serio confronto per evitare il ripetersi di queste terribili tragedie”. La visita in Calabria – conclude la nota stampa del ministro – sarà riprogrammata non appena possibile.