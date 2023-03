Naufragio a Cutro, il mare ha restituito un altro corpo: è una donna

CUTRO (KR) – E’ salito ancora, ad 89 vittime accertate, il bilancio del tragico naufragio avvenuto quasi un mese fa ormai, il 26 febbraio scorso, nel tratto di mare in località Steccato di Cutro. Questa mattina, nell’ambito delle operazioni SAR dei vigili del fuoco è stato avvistato in mare, intorno alle 10, un altro corpo. E’ stato un peschereccio ad avvistare il cadavere di una donna di circa 30 anni, a poche decine di metri dalla riva in località Praialonga. Dopo il recupero effettuato dalla Guardia Costiera, la salma è stata trasportata presso il porto di Le Castella. Al momento, quindi, secondo i dati forniti dall’Ufficio immigrazione della Questura di Crotone, i dispersi del naufragio sarebbero 11, sei quali minori.

Intanto proprio ieri il Centro coordinamento ricerche riunitosi in Prefettura a Crotone aveva autorizzato il prosieguo delle ricerche dei dispersi. “Il dispositivo delle attività di ricerca sempre coordinato dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, prosegue ad oltranza, sia in orari diurni e sia in orari notturni con gli stessi mezzi già impiegati ed implementati, nonché con uomini e mezzi di presidio a terra della Guardia Costiera, con il supporto della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale”.