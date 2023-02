Naufragio a Cutro: camera ardente al Palamilone, le ricerche proseguono

CROTONE – Sarà allestita oggi nel palasport di Crotone la camera ardente delle vittime del naufragio dell’imbarcazione carica di migranti avvenuto domenica mattina davanti la spiaggia di “Steccato” di Cutro.

Le vittime accertate sono 63, ma ancora è incerto il numero dei dispersi. Ieri in Prefettura, si è riunito il Centro coordinamento dei soccorsi per un aggiornamento delle fasi delle ricerche, che sono proseguite tutta la notte con due unità navali della Guardia costiera della classe “Ogni tempo”, supportate da un’imbarcazione della Guardia di finanza. Stamattina si uniranno anche le motovedette Sar, non utilizzate finora a causa delle impegnative condizioni del mare.

Sempre oggi, riferisce ancora la Prefettura, riprenderà l’operatività alternata del dispositivo di volo, mediante l’impiego di due elicotteri dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza e la perlustrazione subacquea a cura dei nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

In centinaia alla fiaccolata

Alcune centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Crotone alla fiaccolata in memoria delle vittime del naufragio. Il ritrovo davanti al palasport nel quale sono presenti le bare tra fiaccole, lumini, preghiere e un minuto di silenzio. All’iniziativa hanno partecipato donne e uomini appartenenti alle comunità straniere. Tante le ragazze con i volti segnati dalle lacrime.

Non è mancata la presenza di cartelli polemici contro il governo affissi sulla recinzione esterna e uno striscione dei tifosi del Crotone con cui si chiede “silenzio e giustizia per le vittime del mare”. Molte persone hanno chiesto di entrare nel palasport per potere rendere omaggio alle vittime ma potranno farlo oggi alla camera ardente in quanto saranno completate le operazioni di polizia per l’identificazione dei cadaveri. Soltanto ad una ventina delle vittime, al momento, è stato possibile dare un nome, grazie anche alla collaborazione dei parenti che si sono presentati al palasport.