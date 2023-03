Naufragio a Cutro: avvistata in mare un’altra vittima, il bilancio sale a 71

CUTRO (KR)- Alle prime ore di oggi, i vigili del fuoco hanno ripreso le ricerche in acqua. La spiaggia invece, lungo tutto il litorale crotonese, è da giorni monitorata anche da alcuni volontari. Dopo il ritrovamento dei due bambini ieri, questa mattina è stato avvistato un altro cadavere, quello della 71esima vittima della strage. Il corpo sarebbe stato individuato in mare, sul litorale di Botricello. Intanto nel pomeriggio, a Steccato di Cutro, sul lungomare, si terrà la Via Crucis con il vescovo di Crotone Panzetta, per ricordare le vittime del naufragio.

