Nascondevano l’hashish in un B&B del centro, due minorenni arrestati per spaccio

CROTONE – A soli 17 anni avevano messo in piedi una piazza di spaccio. Due minorenni sono stati arrestati a Crotone dalla Squadra Volante della Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Gli agenti, da tempo impegnati nel controllo delle zone frequentate dai giovani nel centro storico, hanno monitorato i due, notando contatti sospetti con coetanei già noti alle forze dell’ordine.

L’indagine ha portato alla scoperta di un B&B in centro città, usato dai ragazzi – sebbene residenti a Crotone – per eludere i controlli domiciliari e nascondere la droga. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato 57 grammi di hashish, parte già suddivisa in dosi, nascosta in un armadio. Sequestrati anche un bilancino, materiale da confezionamento e 200 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

I due sono stati tradotti all’Istituto Penale Minorile di Catanzaro, con arresto convalidato dalla Procura per i Minorenni. Nel frattempo, le volanti hanno identificato 257 persone, controllato 190 veicoli, sequestrato altra droga e denunciato un uomo per evasione.