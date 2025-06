Nascondeva una pistola clandestina nella casa al mare: arrestato 69enne

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – Utilizzava una casa al mare come deposito segreto per un’arma clandestina: un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina dopo un’accurata perquisizione domiciliare. L’operazione ha portato al sequestro di una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, perfettamente funzionante, corredata da caricatore e circa 90 proiettili dello stesso calibro.

L’indagine è scattata a seguito di un controllo che ha coinvolto due abitazioni di proprietà dell’uomo. Nella prima casa, i militari hanno trovato una fondina in pelle e una boccetta d’olio per armi, elementi che hanno rafforzato i sospetti e spinto ad estendere la perquisizione anche nella seconda abitazione, dove è stato poi scoperto l’arsenale nascosto sopra un mobile della sala da pranzo, avvolto in un panno. Per il 69enne è scattato l’arresto in flagranza con le accuse di porto abusivo di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni e ricettazione.

L’uomo è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, che ha chiesto e ottenuto dal Tribunale la convalida dell’arresto nella mattinata del 7 giugno. Nel corso delle operazioni, è emersa anche una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti, attualmente al vaglio degli inquirenti.