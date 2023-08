Nascondeva marijuana in casa e nel suo ristorante, denunciato

TROPEA – Nascondeva, tra il ristorante di cui è titolare e la propria abitazione, circa 100 grammi di marijuana ed era anche in possesso di una pistola, detenuta regolarmemente, ma mal custodita. Un uomo è stato denunciato a Tropea da personale della Squadra mobile di Vibo Valsntia e del posto di polizia per detenzione a fini di spaccio e omessa custodia di armi.

I poliziotti, nell’ambito dei servizi di monitoraggio della criminalità sul territorio e del contrasto allo spaccio di droga, avendo maturato dei sospetti sull’attività di spaccio, hanno sottoposto il ristoratore a controllo scoprendo la sostanza stupefacente suddivisa in dosi e pronta per vendita al minuto o in buste termosaldate sottovuoto. Il materiale era stato nascosto in diversi ambienti sia della casa sia dell’esercizio commerciale assieme ad ausili per il confezionamento come una macchina per il sottovuoto, buste della stessa tipologia di quelle che contenevano la sostanza e coltelli intrisi dello stupefacente utilizzati per la preparazione delle dosi.