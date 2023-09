Nascondeva la droga nei dadi per il brodo, 59enne finisce ai domiciliari

GIRIFALCO (CZ) – Prosegue con costanza e senza alcuna sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Girifalco. Nella mattinata di ieri i militari della stazione di Girifalco, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti svolto nel centro urbano ai piedi di Monte Covello insieme ai colleghi del nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantanovenne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine.

L’uomo, dopo un controllo nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana già suddivisa in dosi confezionate artigianalmente, 30 grammi di hashish e vario materiale da confezionamento. La sostanza era stata occultata parte nel frigorifero e parte in un mobiletto del soggiorno. Lo stupefacente e il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro.

E’ scattato quindi l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.