Nascondeva in camera da letto armi clandestine e droga, arrestato trentenne

CROTONE – E’ stato arrestato perchè nascondeva in un armadio di casa una pistola e una carabina, entrambe clandestine, perfettamente funzionanti, diverso munizionamento e grammi di hascisc e marijuana. L’uomo, trent’anni, è stato posto ai domiciliari a Crotone dagli agenti delle Volanti con l’accusa di detezione di armi e droga e ricettazione.

I poliziotti, nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal Questore di Crotone Renato Panvino, dopo aver effettuato diversi controlli a persone nei luoghi della movida, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del trentenne in località Poggio Pudano. In questa circostanza, nascosta all’interno di un contenitore in metallo nella camera da letto, è stata trovata la sostanza stupefacente, 72 grammi di hascisc e meno di un grammo di marijuana, un bilancino e tre coltelli intrisi della stessa droga. Nello stesso armadio c’erano anche la pistola e la carabina.