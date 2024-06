Nascondeva droga nello zaino, arrestato un minore

REGGIO CALABRIA – Nei giorni scorsi, personale dell’Upgsp in servizio di controllo del territorio ha arrestato un minore, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, incensurato, è stato controllato con altri suoi coetanei mentre si trovava nella zona nord della città. Gli agenti della Polizia di Stato hanno subito notato l’insofferenza manifestata dal fermato durante le fasi del controllo ed hanno quindi deciso di procedere ad una perquisizione personale. All’esito di tale attività, nello zainetto che il ragazzo aveva con se, sono state rinvenute e sequestrate 10 bustine con all’interno sostanza che, da successivi accertamenti effettuati dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, è risultata essere del tipo marijuana, per un peso complessivo di quasi 16 grammi. In un altro involucro, custodito nello stesso zaino, è stata recuperata una bustina con all’interno quasi 5 grammi di hashish.

L’attività di Polizia Giudiziaria è proseguita nell’abitazione dell’arrestato dove, gli Agenti delle Volanti hanno rinvenuto, altresì, una pistola a salve custodita in una cassetta. L’autorità Giudiziaria competente per i minorenni ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane la misura della permanenza in casa.