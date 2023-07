Nasconde la marijuana in scatole e barattoli di alimenti sigillati, arrestato

VIBO VALENTIA – La Polizia di Stato lo ha fermato nel centro di Vibo mentre era su un’auto fermo a bordo strada. Notato un comportamento sospetto, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo del conducente che è risultato sprovvisto di regolare patente di guida, oltre ad essere stato già in passato colto alla guida in assenza della licenza. L’uomo è stato sanzionato e nei suoi confronti è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo.

Ma i poliziotti si sono insospettiti anche per il suo comportamento, nervoso e agitato e così hanno deciso di perquisire il veicolo. L’attenzione degli investigatori è stata attirata da un cartone di succo di frutta e di altri alimenti poggiati sul sedile posteriore della vettura.

Dopo un accurato controllo, hanno scoperto lo stratagemma dell’uomo che aveva occultato oltre 3 etti e mezzo di marijuana all’interno di scatole e barattoli di alimenti, sigillati per farli sembrare come fossero nuovi. Inoltre, nel bagagliaio sono state scoperte oltre 50 bustine in plastica trasparente, chiaramente utilizzate per il confezionamento delle dosi da vendere al minuto.

I poliziotti lo hanno arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato sottoposto prima agli arresti domiciliari e poi, dopo l’udienza di convalida, alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza.