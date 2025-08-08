HomeCalabria

Nasconde la droga nella siepe vicino casa, arrestato dai carabinieri

I militari lo tenevano sotto osservazione da un pò di tempo. Scoeprti 50 grammi di marijuana e più di 50 grammi di cocaina

S.G.
REGGIO CALABRIA – Pensava di aver trovato in nascondiglio perfetto perfetto per la droga, tra le siepi vicino casa, ma i carabinieri di Rione Modena lo stavano osservando da tempo e lo hanno arrestato cogliendolo sul fatto mentre tentava di occultare sostanze stupefacenti a pochi passi dalla propria abitazione. Il controllo è scattato nel corso di un’attività di monitoraggio mirata, che ha portato i militari ad intervenire proprio nel momento in cui l’uomo, ignaro di essere sotto osservazione, stava cercando di disfarsi della droga.

Immediata la perquisizione personale, poi estesa all’abitazione e alla sua auto. Trovati oltre 50 grammi di marijuana, più di 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato posto sotto sequestro.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro di controlli rafforzati da parte dell’Arma dei Carabinieri, impegnata da tempo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini più esposti a fenomeni di illegalità. L’uso di nascondigli improvvisati, come le siepi nei pressi delle abitazioni, rappresenta una tecnica diffusa tra i pusher per cercare di eludere i controlli, ma in questo caso i militari hanno agito con tempestività, neutralizzando il tentativo di occultamento. L’uomo arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina.

