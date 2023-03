Nas ispeziona le mense scolastiche, sequestrati 60 chili di alimenti

REGGIO CALABRIA – I carabinieri del Nas di Reggio Calabria, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo coordinato in ambito nazionale nelle mense degli istituti scolastici, privati e pubblici e di ogni ordine e grado, ha sequestrato in provincia di Reggio, 60 chilogrammi di alimenti. Elevate sanzioni amministrative per 13.600 euro.

I militari, nel corso degli oltre 40 controlli che sono stati effettuati, hanno controllato sia le sedi delle aziende di catering che forniscono pasti confezionati, che i punti cottura all’interno degli istituti scolastici, in particolar modi asili nido e scuole dell’infanzia, al fine di tutelare la sicurezza degli alunni. Sei aziende, in particolare, hanno evidenziato irregolarità per carenze igienico sanitarie e strutturali e per il mancato aggiornamento del piano di autocontrollo Haccp. I 60 chili di alimenti, sequestrati in due mense scolastiche, sono risultati privi di tracciabilità e, per questo, sono stati destinati alla distruzione.