Muore per salvare tre bambine che rischiavano di annegare. La moglie: «la gente pensava a filmarlo»

LATINA (RM) – Franco Gatto è morto da eroe mentre tentatava di salvare tre bambine che non riuscivano a rientrare a riva a causa delle forti correnti e che rischiavano di annegare. L’episodio è avvenuto due giorni fa, sul lato sinistro del lungomare di Latina, poco lontano da Rio Martino.

L’uomo, 60enne originario della Calabria ma residente a Latina, dopo lo sforzo del salvataggio appena compiuto ha avuto un malore accasciandosi sul bagnasciaga.

A distanza di pochi giorni la moglie ha rilasciato un’intervista al quotidiano Latina Oggi, in cui esprime tutto il dolore per una morte che lascia sconcertata un’intera famiglia. «Mio marito – ha affermato la donna – è stato un eroe. È partito subito non appena ha visto le bambine che stavano per affogare. Ho provato a tirarlo, ma non ce l’ho fatta. Mi guardava, scendeva giù. Poi è morto. Il mare era la sua vita, era un grande amante del mare». Poi lo sdegno per quello che avvenne quel giorno. «Con mio marito steso per terra, lo riprendevano col telefonino. I video stanno girando su Facebook. Io non li ho visti ancora».