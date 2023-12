Muore a 13 anni per un malore a scuola: la tragedia a San Costantino Calabro

SAN COSTANTINO CALABRO (VV) – Sgomento e sconforto a San Costantino Calabro, nel Vibonese. Secondo quanto si apprende, un ragazzino di 13 anni, mentre si trovava a scuola, sarebbe stato colto da un malore improvviso dopo aver terminato l’ora di educazione fisica. Il 13enne si sarebbe accasciato al suolo ed è deceduto tra le braccia dei compagni e i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo sarebbero stati vani. Sul posto i carabinieri per indagare sull’accaduto. La Procura di Vibo Valentia ha avviato le indagini.

Il sindaco Nicola Derito ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani in segno di lutto: “Oggi ero lì e ho visto il grande dolore di una mamma e di una famiglia che abbracciava il figlio. Per quello che può confortare, la vicinanza mia, di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Costantino Calabro. Abbiamo sospeso le attività in programma nel periodo natalizio in segno di rispetto per la famiglia”.

Il Comune di San Costantino Calabro ha annullato i festeggiamenti in piazza per celebrare il nuovo anno.