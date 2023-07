Muore 58enne investita da un’auto: indagata per omicidio stradale la conducente

LAMEZIA TERME – Sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l’incidente costato la vita, ieri, a Lamezia, di Matilde Molinaro, di 58 anni, nefrologa al reparto dialisi dell’ospedale di Lamezia Terme, investita mentre attraversava la strada. A guidare l’auto, una Mini Countryman, una donna di 50 anni, A.M., insegnante. La Polizia locale ha consegnato gli esiti delle prime indagini alla procura di Lamezia.

Secondo i primi riscontri, ottenuti anche grazie all’ausilio di alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, la 58enne stava attraversando la strada quando è stata investita in pieno dall’auto. La conducente si è fermata in attesa dei primi soccorsi e dell’arrivo della Polizia locale. Per la nefrologa però, non c’è stato niente da fare, nonostante il trasporto in eliambulanza nell’ospedale di Catanzaro. A causa della gravità delle ferite riportate è morta alcune ore dopo il ricovero.