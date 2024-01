Multa per l’auto in divieto di sosta, vigili urbani aggrediti finiscono in ospedale

CATANZARO – Stavano verbalizzando una multa per divieto di sosta ad una vettura e sono stati aggrediti, non sono verbalmente ma anche fisicamente. É accaduto ieri a due agenti della Polizia locale di Catanzaro in servizio in via Marincola Pistoia. A chiedere il loro intervento era stata la titolare di un esercizio commerciale il cui accesso era interdetto da un’auto in sosta vietata. Quando è tornata la proprietaria della vettura, raggiunta poi dal coniuge, è iniziato il parapiglia culminato con i due vigili finiti in ospedale con una prognosi di cinque giorni.

“Simili episodi non possono essere più tollerabili – ha commentato il nuovo comandante della Polizia locale, Vincenzo Ruocco. – L’aggressore é stato segnalato all’Autorità giudiziaria e questa sarà la linea dura che intendiamo seguire anche in futuro contro chi non rispetta la nostra divisa”. “Tutti i cittadini devono comprendere che il Corpo di Polizia locale rappresenta un irrinunciabile presidio di legalità e che é necessario, perciò, rispettarne il ruolo e le funzioni. Per quanto mi riguarda, mi opererò sempre a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli agenti”.

Il sindaco Nicola Fiorita su Facebook ha commentato l’aggressione che “dimostra come sia difficile nella nostra Città fare rispettare le regole. È un impegno che avevamo assunto e non si torna indietro. La stragrande maggioranza dei catanzaresi è rispettosa e dotata di senso civico. Ma c’è ancora qualcuno che ritiene normale parcheggiare in doppia fila o nei posti riservati ai disabili, allacciarsi abusivamente alla rete idrica o abbandonare per strada rifiuti ingombranti e carcasse di auto, non raccogliere gli escrementi del proprio cane. Questa battaglia per il rispetto delle regole noi l’abbiamo incominciata con i fatti”.

“Durante il 2023 sono state rimosse quasi 100 carcasse abbandonate, scovati 29 allacci abusivi, 6 discariche, sanzionati 123 condomini e 7 proprietari di cani. È un’inversione di tendenza rispetto ad un passato in cui era più comodo chiudere un occhio. Sono sicurissimo che i catanzaresi che amano la città sono dalla parte dei nostri vigili che, lo ricordo, sono sotto organico e che solo ora, grazie al nostro impegno, hanno un nuovo comandante. Presto assumeremo altri agenti e doteremo il corpo di mezzi e tecnologie per una Polizia Locale al servizio dei cittadini, capace di garantire sicurezza, controllo del territorio, rispetto delle regole”.