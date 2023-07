Motociclista perde il controllo del mezzo: necessario l’intervento dell’elisoccorso

VIBO VALENTIA – Incidente autonomo ieri pomeriggio vicino all’aeroporto di Vibo Valentia. Per cause in corso di accertamento un uomo di 48 anni, G.C., in sella d una moto, ha perso il controllo del mezzo all’interno del cortile della struttura ed è caduto finendo a terra.

La centrale operativa del “118” ha attivato i soccorsi sanitari che, giunti tempestivamente sul posto, hanno riscontrato sull’uomo un trauma cranico con estesa flc, frattura scomposta del gomito e frattura del ginocchio. Viste le lesioni, i sanitari hanno attivato l’elisoccorso di Lamezia Terme che, giunto sul posto, ha trasportato il paziente in ospedale. Le sue condizioni non sono critiche.