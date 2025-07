Moto d’acqua in panne e sempre più alla deriva. Giovane salvato dalla Guardia di Finanza

- Advertisement -

GIOIOSA JONICA (RC) – Era rimasto in panne con la sua moto d’acqua nella acque antistanti Gioioa Jonica, mentre le forti correnti lo stavano spingendo alla deriva. I finanzieri della sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, durante una normale attività di vigilanza e controllo della costa, ha scorto a circa mezzo miglio dalla riva, l’acquascooter alla deriva, con l‘occupante a bordo, un giovane di 24 anni, in evidente stato di agitazione.

Le condizioni meteomarine in atto, caratterizzate da forti correnti e raffiche di vento, dovute anche alla conformazione del territorio, avevano spinto al largo il natante rimasto in panne. L’unità navale, scorgendo il natante fermo, prontamente si è diretta per prestare soccorso. Appena giunti, i militari diretti dal Luogotenente Gennaro Roscigno, manovrando con rapidità hanno subito provveduto a recuperare il malcapitato, mettendolo al sicuro a bordo della vedetta, assicurando la moto d’acqua con le cime al mezzo navale del Corpo, suscitando il plauso dei bagnanti testimoni dell’intervento.

La costante presenza in mare delle unità navali della Guardia di Finanza, anche in stretta prossimità della costa, si è rivelata essenziale e ha determinato il felice epilogo dell’intervento. In poco meno di una settimana, già sono due gli interventi di salvataggio operati di iniziativa dalla Guardia di Finanza nei confronti di bagnanti poi recuperati stremati, alla deriva, spinti pericolosamente a largo dal forte vento.

Le condizioni del mare infatti, spesso mutando in modo repentino, sorprendono i meno esperti, trasformando momenti di festa e di relax in attimi di apprensione e paura. Risulta sempre altissimo l’impegno dei mezzi aeronavali del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia che, soprattutto durante periodo estivo, sono impiegati sia sul versante jonico che su quello tirrenico per garantire, tra le altre cose, presenza e sicurezza a tutte le persone che affollano le splendide coste calabresi.