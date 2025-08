Morte del medico Blaganò, le indagini continuano: disposta l’autopsia

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Continuano le indagini sulla tragica morte del medico di 67 anni, Antonio Blaganò, ritrovato, dopo otto giorni di ricerche, nella giornata di ieri dai carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” all’interno di un canneto in un’area impervia nei pressi del fiume Savuto, in località Serra di San Mango D’Aquino.

Dopo i rilievi tecnici effettuatidallo speciale Reparto Operativo – Nucleo Investigativo Carabinieri di Catanzaro sul luogo del ritrovamento e l’esame esterno effettuato del medico legalesul corpo senza vita del medico, la salma è stata trasportata alla sala mortuaria del cimitero di Catanzaro.

Su di essa sarà effettuato l’esame autoptico disposto della Procura della Repubblica di Lamezia Terme che coordina le indagini in corso. L’autopsia permetterà di stabilire le cause della morte ma non solo, chiarirà anche da quante ore il medico di Nocera Terinese era già morto rispetto al momento del ritrovamento. Ulteriori approfondimenti investigativi aiuteranno probabilmente a riscostruire l’esatta dinamica dei fatti facendo luce su una vicenda triste e forse più intricata di quanto si pensasse.