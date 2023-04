Morta a soli 28 anni dopo giorni di agonia, aperta un’inchiesta

CROTONE – E’ deceduta a soli 28 anni Benedetta Godano, all’Ospedale di Germaneto di Catanzaro dopo un’agonia di quasi 20 giorni, trascorsi nella maggior parte all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. La giovane, il 7 aprile scorso, si era sentita male e si era recata al Pronto Soccorso della città pitagorica senza trovare risposte. Benedetta sarebbe stata rispedita a casa manonostante un calmante, dopo poche ore ha chiamato il 118.

Trasferita in ambulanza in Pronto Soccorso, secondo quanto emerso sarebbe stata ‘parcheggiata’ nei corridoi del Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio alle prese con dolori addominali lancinanti. Ricoverata dopo diverse ore in Chirurgia sarebbe stata sottoposta ad un intervento. Da qui lo stato di coma. Trasferita dopo oltre due settimane al Policlinico di Germaneto il 24 aprile scorso, Benedetta è deceduta. Disperata la madre, che si è rivolta ad un avvocato il quale ha sua volta, ha presentato un esposto alla Procura di Crotone. Sul corpo di Benedetta è stata disposta l’autopsia. Il procedimento aperto al momento, è contro ignoti.

Il dolore sui social

“Ti ricorderò così, con un viso bellissimo, sempre con il sorriso stampato in faccia, eri una ragazza che ha combattuto veramente tanto, ma hai combattuto anche tu, purtroppo non ce l’hai fatta. Almeno so che non sarai sola, ci sarà il tuo papà che ti proteggerà”. E’ solo uno dei ricordi pubblicati sui social per ricordare la giovane. “Tutti hanno pregato per te. Un piccolo pensiero. Ora sei con il tuo papà. Arrivederci piccola, fai buon viaggio nel paradiso degli angeli”.