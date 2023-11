Morire costa: i rincari colpiscono anche i servizi funebri. Ecco il costo in Calabria

COSENZA – Oggi anche la morto ha un prezzo abbastanza salato. Oltre ai rincari dell’energia, inflazione e guerra in Ucraina, il conto di alcuni servizi funebri ha avuto un rincaro non indifferente in Italia.

A lanciare l’allarme il Codacons, nel giorno della commemorazione dei defunti, spiegando che costano di più le bare, per effetto delle più elevate quotazioni del legno, ma anche i rivestimenti in zinco hanno subito aumenti di prezzo per effetto dei rincari delle materie prime, al pari del bronzo o dei fiori.

Il costo di un funerale in Calabria

Mediamente in Italia il costo di un funerale standard, senza considerare tasse e tariffe cimiteriali, varia oggi tra i 1.900 e i 3.000 euro, ma si stanno affacciando sul mercato nuove offerte low cost che, a fronte di servizi basic e di una qualità inferiore dei materiali, offrono pacchetti a meno di 1.200 euro.

Secondo quanto riporta il sito Impresafunebre.it un funerale in Calabria, si aggira intorno ai 3.000-4.000 euro per un servizio standard. Anche in questo caso, i prezzi possono variare in base ai servizi richiesti e alla zona in cui si vive. Tra le voci di spesa che possono influire sul costo finale sul funerale completo, troviamo l’affitto dell’abitazione mortuaria, il trasporto del feretro, la preparazione del defunto e l’organizzazione delle esequie (con la scelta degli addobbi floreali), necrologi e varie.