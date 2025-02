Monaco di Baviera, Madrid ma anche Brno, Basilea, Nizza. Tutte le oltre 60 rotte da e per la Calabria – VIDEO

- Advertisement -

COSENZA – Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo del sistema aeroportuale della Calabria e dell’importanza di avere più collegamenti possibile per favorire e aumentare il flusso turistico nella nostra regione. Nel 2024 i viaggiatori sono stati circa 3,5 milioni e si punta nel 2025 a raggiungere i 4 milioni. Dopo la notizia della scorsa settimana relativa alla costruzione di due hangar Ryanair, per la manutenzione avanzata degli aeromobili, con la stessa compagnia low cost che ha annunciato 13 nuove destinazioni estive mentre il Governatore occhiuto prova a chiudere con due importanti Hub mondiali, con un video sui social, lo stesso Occhiuto ha pubblicato tutti i collegamenti da e per la Calabria: oltre 60 da tutti e tre gli aeroporti della Regione con Lamezia Terme che fa la parte del leone con 44 rotte ovviamente tra tutti i vettori che operano verso l’aeroporto internazionale.

A partire dal 30 marzo 2025 i viaggiatori calabresi e i turisti potranno già usufruire di nuovi collegamenti diretti con alcune delle principali città di Germania, Polonia, Romania e Spagna, rispondendo alla crescente domanda per destinazioni internazionali. Ma dal video ecco i collegamenti aerei verso Nizza, Brno e Ostrava, Ginevra e Zurigo, Salisburgo ma anche Lussembrugo.

Le oltre 60 rotte da e per la Calabria

Collegamenti Aeroporto di Lamezia Terme

Roma Fiumicino (Italia)

Milano Malpensa (Italia)

Milano Linate (Italia)

Torino (Italia)

Bergamo (Italia)

Bologna (Italia)

Perugia (Italia)

Genova (Italia)

Bolzano (Italia)

Verona (Italia)

Pisa (Italia)

Trieste (Italia) dal 30 marzo 2025

Venezia (Italia)

Verona (Italia)

Toronto (Canada)

Madrid (Spagna) dal 1 aprile 2025

Valencia (Spagna)

Londra – Stansted (Regno Unito)

Bruxelles (Belgio)

Parigi-Orly (Francia)

Nizza (Francia)

Praga (Repubblica Ceca)

Brno (Repubblica Ceca)

Ostrava (Repubblica Ceca)

Düsseldorf (Germania)

Francoforte (Germania) – dal 6 aprile 2025

Monaco di Baviera (Germania)

Colonia (Germania)

Hannover (Germania)

Stoccarda (Germania)

Karlsrue-Baden (Germania)

Memmingen (Germania)

Vienna (Austria)

Salisburgo (Austria)

Zurigo (Svizzera)

Basilea (Svizzera)

Ginevra (Svizzera)

Cracovia (Polonia)

Katowice (Polonia)

Breslava (Polonia) dal 30 marzo 2025

Malta (Malta)

Lussemburgo (Lussemburgo)

Bucarest (Romania)

Tirana (Albania)

Collegamenti Aeroporto di Reggio Calabria

Roma Fiumicino (Italia)

Milano Malpensa (Italia)

Milano Linate (Italia)

Bologna (Italia)

Pisa (Italia)

Torino (Italia)

Venezia (Italia)

Londra-Stansted (Regno Unito)

Barcellona (Spagna)

Francoforte (Germania)

Berlino (Germania)

Parigi-Beauvais (Francia)

Marsiglia (Francia)

Bruxelles (Belgio)

Katowice (Polonia)

Collegamenti Aeroporto di Crotone

Roma (Italia)

Bergamo (Italia)

Bologna (Italia)

Torino (Italia)

Treviso (Italia)

Düsseldorf-Weeze (Germania)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto)