Momenti di terrore per una 15enne, rapita con la forza e poi ritrovata dopo un’ora

CATANZARO – Per circa un’ora si è temuto seriamente per le sorti G.M., di 15 anni, per quello che sarebbe stato un ‘rapimento lampo’ avvenuto ne quartiere Santo Janni di Catanzaro. Secondo quanto emerso la giovane, con la forza, sarebbe stata trascinata fuori dalla sua minicar e portata via a bordo di un’altra auto da alcuni soggetti, pare di origine campana. Al 113 è arrivata la segnalazione di una persona che aveva assistito alla scena e scattato l’allarme, sono partite le ricerche.

In apprensione anche la famiglia della giovane, che fortunatamente è stata poi ritrovata nelle campagne di Marcellinara dagli equipaggi della Squadra Volante, grazie anche, secondo quanto emerso, ad un’applicazione sul cellulare. La giovane non avrebbe subito violenze di alcun tipo anche se è rimasta turbata e spaventata. Le indagini per capire chi e perchè abbia sequestrato la ragazzina, sono affidate alla Squadra Mobile. Intanto la minore, è stata sentita in Questura per tentare di ricostruire quanto accaduto.