Molestie ad una donna di cui si era invaghito, giudizio immediato per un 52enne

VIBO VALENTIA – Aveva perso la testa per lei e per mesi l’avrebbe molestata, minacciata. Il gip di Vibo Valentia ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un uomo di 52 anni, di Serra San Bruno attualmente ai domiciliari. L’accusa nei confronti del soggetto è di aver posto in essere condotte reiterate, chiedendo informazioni sul conto di una donna conosciuta ad una cena, mandandole poi numerosi messaggi sulle chat di WhatsApp.

Non solo, le avrebbe anche chiesto denaro minacciando che avrebbe raccontato di situazioni tra loro, a terze persone. Ma quella relazione in realtà non sarebbe mai esistita. Non contento, si sarebbe anche rivolto agli amici della vittima, invitandoli persino a non frequentarla.

Atti persecutori che sono andati avanti fino a due mesi fa, quando la donna ha deciso di rivolgersi ad un avvocato e ai carabinieri. Disposto pertanto il giudizio immediato per il 52enne che inizierà l’11 luglio.