Mobilità sanitaria, Straface replica al Pd «dati fotografano un’inversione di tendenza»

CATANZARO – Rispetto a quanto dichiarato dai Dem Calabresi, Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, ritiene che “la lettura dei dati relativi alla mobilità sanitaria passiva nel periodo 2018-2022 certifica senza ombra di dubbio un’inversione di tendenza rispetto al passato facendo registrare una diminuzione in termini di numero di ricoveri e dei relativi importi economici”.

“Quello che il Partito Democratico ha cercato di strumentalizzare a mezzo stampa è il confronto fra i ricoveri del 2022 e quelli del 2021, omettendo di precisare però che nel periodo 2020-2021 in piena pandemia a causa delle restrizioni la mobilità sanitaria ha subito una flessione ovvia, per cui il confronto non ha senso. Quello che il PD calabrese avrebbe invece dovuto sottolineare è che il numero dei ricoveri nel 2022 è calato rispetto ai dati del periodo prepandemico, e questo grazie all’inversione di tendenza dato dalla governance del Presidente Roberto Occhiuto che sulla sanità sta operando in maniera energica garantendo un vero e proprio salto di qualità”.

“Inoltre, e lo sottolineano i dati Agenas, la Calabria – spiega Straface – è la quarta regione d’Italia nel recupero delle prestazioni sanitarie ed è in positivo anche per quanto riguarda la diagnostica radiologica, e anche questo dato è frutto del lavoro importante portato avanti sul recupero delle liste di attesa sulle quali è stata approvata una proposta di legge in Terza Commissione Sanità. Questi sono i dati reali, tutto il resto è sterile propaganda che non può in alcun modo cambiare la realtà dei fatti di una sanità calabrese che sotto la guida di Occhiuto ha cambiato passo e sta diventando giorno dopo giorno più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini”.