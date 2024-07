Mobilità e turismo: presentati i collegamenti per tutte le zone costiere calabresi e le località montane

PIZZO CALABRO (VV) – Sono stati presentati questa mattina, al Castello Murat di Pizzo Calabro, i servizi turistici aggiuntivi del trasporto pubblico locale per le più belle località costiere della Calabria ma anche per quelle montane. La Giunta regionale ha approvato un programma di servizi di trasporto pubblico aggiuntivi, sia ferroviari che con autobus, che dall’inizio di luglio ai primi giorni di settembre saranno effettuati in tutta la Calabria.

Quattro autobus dagli aeroporti Calabresi

Da tutti gli aeroporti calabresi ci saranno quattro collegamenti con autobus in più giornalieri (due in andata e due in ritorno), verso tutte le zone costiere della Calabria e le località di turismo montano come Camigliatello, Lorica e Gambarie. Saranno meglio collegate altre località come Cosenza, il Santuario di San Francesco a Paola, Castrovillari e la Sicilia attraverso il porto di Villa San Giovanni.

Potenziato il collegamento fra l’aeroporto di Lamezia e la stazione

Sarà potenziato il collegamento fra l’aeroporto di Lamezia e la stazione ferroviaria. Inoltre ci saranno quattro collegamenti ferroviari aggiuntivi sulla linea ferroviaria della costiera degli Dei, per collegare località come Lamezia, Pizzo, Vibo, Tropea, Ricadi, Nicotera nelle ore serali di venerdì e sabato a luglio e agosto. Alcuni di questi collegamenti proseguiranno verso sud fino a Reggio Calabria.

Staine “investito 1,6 milioni su nuovi servizi”

“Abbiamo deciso di perfezionare il lavoro dello scorso anno, decidendo di investire 1.600.000 euro su nuovi servizi che renderanno la nostra regione più attrattiva e accessibile. Abbiamo deciso – ha evidenziato l’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine – di ascoltare gli operatori turistici e parte dei comuni coinvolti dal servizio per una migliore capillarità dello stesso. Siamo consapevoli che non basti, ma siamo costantemente impegnati a migliorare un servizio in regime di proroga da 30 anni, a cui è mancato, fino al mio insediamento, una programmazione e una visione.

Un servizio notturno per i più giovani

“Siamo alla fase conclusiva degli adempimenti burocratici per il nuovo servizio notturno, una sperimentazione assolutamente nuova in Calabria, destinato all’utenza dei più giovani, con la missione di ridurre gli incidenti e rendere più sicura la viabilità, in linea col governo centrale, in particolare col ministero delle infrastrutture e trasporti, guidato da Matteo Salvini, da sempre attento a questa tematica. In settimana saranno pubblicati i dettagli del servizio con gli orari e le fermate.

Intanto, sul fronte trasporti, Ryanair ha annunciato un piano di crescita super potenziata in Calabria “con più voli grazie alla lungimirante decisione della Regione Calabria di abolire l’addizionale municipale dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, a partire dal primo agosto”.