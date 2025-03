Minuto raccoglimento in Consiglio regionale in memoria di Francesco Occhiuto

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale ha avviato i suoi lavori osservando un minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario e nipote del presidente della Regione Roberto, morto nelle scorse settimane.

“On. presidente della Giunta, assessori, consiglieri, prima di avviare i lavori della seduta – ha detto il presidente di turno Pierluigi Caputo – interpretando i sentimenti di tutti voi, il Consiglio regionale esprime al sen. Mario Occhiuto e alla sua famiglia, colpita da un grande dolore, il più profondo cordoglio per la scomparsa del giovane Francesco Occhiuto”.

Osservato il minuto di raccoglimento, l’Aula ha votato e approvato una inversione dell’ordine dei lavori. Su richiesta del consigliere Salvatore Cirillo (Fi), sono stati aggiunti all’ordine dei lavori 6 proposte di legge ed un provvedimento amministrativo. Cirillo, ha, inoltre, proposto l’inversione dei punti 4 e 5 dell’ordine del giorno, poi approvata, per l’immediata trattazione delle due proposte di legge inerenti l’istituzione, rispettivamente, del Sistema informativo integrato regionale della Calabria, e costituzione della società ReDigit Spa, e dell’Agenzia regionale per l’energia della Calabria.