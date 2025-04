Minori, il grido della Calabria: «Prevenzione, ascolto e alleanza per non perdere il futuro»

- Advertisement -

CATANZARO – “Concludiamo un momento di grande valore per la nostra regione, un’occasione che va ben oltre il semplice appuntamento istituzionale. Desidero innanzitutto ringraziare il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, per la relazione che ha presentato e, soprattutto, per il lavoro concreto e appassionato che svolge ogni giorno, con rigore e serietà. Quella che ci viene consegnata oggi è una fotografia fedele e, per certi aspetti, dura della condizione dei nostri bambini e ragazzi.

Non è un quadro teorico: è la vita vera. È fatta di difficoltà educative, di disagio sociale, di bullismo, di dispersione scolastica, di famiglie in difficoltà e purtroppo anche di solitudine e marginalità. Temi che, in questi giorni, sono emersi in maniera ancora più evidente anche a causa di fatti di cronaca che ci hanno profondamente colpito. E allora, questo è il momento in cui dobbiamo guardarci in faccia e dirci con franchezza che non possiamo permetterci indifferenza o ritardi.

Ogni bambino lasciato indietro è un’occasione persa per la Calabria. Ogni adolescente ignorato o non ascoltato è un rischio per il futuro della nostra comunità. La relazione del Garante non ci offre soltanto una diagnosi, ma anche una direzione. Ci indica la strada da seguire: quella della prevenzione, della protezione, dell’ascolto, dell’educazione, dell’inclusione.

Ma ci dice anche che nessuno, da solo, può bastare. Serve una rete forte, fatta di istituzioni, scuola, giustizia minorile, servizi sociali, terzo settore, famiglie. Serve un’alleanza vera. Come Presidente del Consiglio regionale, voglio ribadire un impegno chiaro e concreto: il Consiglio sarà sempre al fianco di chi lavora per garantire i diritti dei minori. Sosterremo ogni proposta seria, ogni progetto utile, ogni voce che vorrà portare avanti questa battaglia di civiltà. Perché non c’è futuro per la Calabria se non investiamo sui più giovani. Non possiamo costruire speranza, se non mettiamo i bambini e gli adolescenti al centro di ogni scelta politica, sociale, educativa. Perciò mi auguro che le parole ascoltate non restino confinate dentro questa sala, ma diventino stimolo, azione e responsabilità condivisa”.