Ministro dell’Interno Piantedosi a Crotone. Occhiuto: «nel 2022 accolti in 18 mila»

ROMA – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è volato a Crotone in seguito al naufragio del barcone di migranti avvenuto all’alba. Il titolare del Viminale potrebbe fare un sopralluogo sulla spiaggia teatro dell’incidente ed in seguito andrà in prefettura per fare il punto in una riunione con le autorità.

“L’Europa batta un colpo. Nel 2022 abbiamo accolto 18mila migranti senza fare polemiche, perché la nostra è una regione solidale, ma tragedie come questa, dovuta al fatto che negli ultimi anni si è consolidata nell’indifferenza generale una nuova rotta dell’immigrazione tra la Turchia e la Calabria, dovrebbero essere evitate il giorno prima, anziché essere ampiamente commentate il giorno dopo“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto recatosi sul luogo della tragedia a Steccato di Cutro.