Minaccia un uomo con una pistola clandestina dopo una lite: arrestato commerciante

GIOIA TAURO (RC) – Al termine di una discussione verbale con un’altra persona, l’avrebbe minacciata con una pistola. Un uomo, con precedenti di polizia specifici, è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Gioia Tauro per minacce e detenzione illegale di arma da fuoco. I poliziotti, intervenuti sul posto nel’immediatezza dei fatti, hanno dapprima rassicurato la vittima e poi raccolto elementi utili per identificare l’autore del gesto. Il presunto responsabile è stato individuato e rintracciato nella sua attività commerciale. La perquisizione effettuata dagli agenti all’interno del locale ha consentito di trovare l’arma, una pistola clandestina, risultata nell’immediata disponibilità dell’uomo. La pistola, secondo quanto riferito, era in perfetta efficienza e pronta per l’uso. Trovate anche delle munizioni.

