Minaccia di togliersi la vita durante una diretta su TikTok: 48enne salvato dalla Polizia

REGGIO CALABRIA – Salvato dai poliziotti un uomo che, durante una diretta su TikTok, stava tentando di togliersi la vita. Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni, coadiuvati dal personale della Sala Operativa della Questura di Reggio Calabria, hanno salvato la vita ad un quarantottenne che, nel corso di una diretta sul social, aveva manifestato intenti suicidari.

Appena ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa ha immediatamente allertato i poliziotti della Squadra Volante di Villa San Giovanni che si sono subito messi alla ricerca dell’uomo. Grazie al costante monitoraggio della diretta streaming, i poliziotti della Sala Operativa sono riusciti a fornire costanti ed aggiornate informazioni agli agenti impegnati nel rintraccio dell’uomo, che anche grazie alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti in breve tempo a individuarlo.

L’uomo è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della propria auto, parcheggiata a ciglio di strada ai margini di un dirupo, intento a puntarsi alla gola un coltello di grosse dimensioni, mentre minacciava di compiere l’insano gesto non sopportando la fine della relazione con una donna con cui era connesso in live. Approfittando del finestrino aperto, con un’azione repentina i poliziotti sono riusciti ad afferrare e bloccare le mani del 48enne che si opponeva con forza al loro intervento, conclusosi positivamente. L’uomo, una volta messo in sicurezza, è stato rassicurato dagli Agenti della Polizia di Stato e soccorso da personale del 118, giunto sul posto con unità medicalizzata, che lo trasportava successivamente in ospedale.