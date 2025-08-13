HomeCalabria

Minaccia di “tagliare la gola” ai poliziotti: arrestato 34enne in un’area di servizio

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e già protagonista di episodi pericolosi, è stato fermato con il Taser dopo aver brandito una bottiglia di vetro e minacciato gli agenti

REGGIO CALABRIA – Momenti di tensione nella zona nord di Reggio Calabria, dove un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in un bar-tabacchi all’interno di un’area di servizio, dopo la segnalazione del titolare che lamentava la presenza di un individuo in stato di evidente alterazione psicofisica, intento a infastidire i clienti.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha reagito in maniera aggressiva, impugnando una bottiglia di vetro e mimando il gesto del “taglia gola” verso i poliziotti. Neppure i ripetuti tentativi di mediazione sono riusciti a calmarlo: a quel punto, per evitare ulteriori rischi, gli operatori hanno fatto ricorso all’uso del Taser, riuscendo a immobilizzarlo e a procedere con l’arresto. Oltre ai reati contestati in flagranza – resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale – il 34enne è stato anche denunciato per porto ed uso di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, secondo quanto riferito dalla Questura, è lo stesso protagonista di una serie di episodi inquietanti che hanno destato allarme nella comunità reggina negli ultimi mesi: dall’irruzione in una chiesa durante una funzione religiosa, al denudamento in pubblico alla presenza di donne e bambini, fino all’arrampicata sulla statua dell’Athena nell’Arena dello Stretto. Risulta inoltre destinatario di più ordini di espulsione dal territorio nazionale, rimasti finora inevasi.

