Minaccia con un coltello la moglie e tenta di investire con l’auto il genero, ottantenne ai domiciliari

TORRE MELISSA (KR) – Un uomo di 80 anni é stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari con l’accusa di avere violato il divieto di avvicinamento alla moglie impostogli dall’autorità giudiziaria. É accaduto a Torre Melissa, nel Crotonese. L’anziano é stato arrestato dai militari della Compagnia di Cirò Marina. Secondo quanto è emerso dalle indagini, l’ottantenne è stato sorpreso mentre, armato di un coltello, si aggirava nei pressi dell’abitazione in cui viveva un tempo insieme alla moglie, rivolgendo minacce ad alta voce nei confronti della donna.

L’ottantenne, secondo l’accusa, ha anche tentato d’investire con la propria auto il genero, che aveva incontrato sul posto, ma é finito rovinosamente con la vettura contro un muretto. Le varie azioni messe in atto dall’anziano sono state riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, le immagini delle quali sono diventate un elemento di prova a suo carico.