Minaccia un cittadino e si oppone ai Carabinieri: denunciato. Sequestrati anche coltelli e una pistola giocattolo

- Advertisement -

MESORACA (KR) – Una segnalazione per minacce nei confronti di un soggetto, residente del catanzarese, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri, nel pomeriggio di ieri, a Mesoraca. I militari sono giunti in Piazza dell’Emigrato, dove hanno individuato un uomo in evidente stato di agitazione il quale, alla vista delle forze dell’ordine, ha opposto resistenza al controllo, tentando di sottrarsi sia alla perquisizione personale che a quella domiciliare.

Nonostante il comportamento ostile, i militari sono riusciti a condurre le operazioni previste, che hanno portato al sequestro di diversi oggetti potenzialmente pericolosi. Durante la perquisizione, infatti, sono stati rinvenuti due coltelli – uno con lama di 12 cm e un altro a serramanico da 7 cm – e una pistola giocattolo in metallo marca “Bruni”, modello 92 calibro 8 mm, dotata di tappo rosso e cane armato. L’arma era accompagnata da 9 proiettili a salve inesplosi. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore Giuseppe Guarascio, per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di strumenti atti ad offendere. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.