HomeCalabria

Minacce persino durante la denuncia: ragazza mette fine all’incubo, arrestato l’ex

Una storia drammatica di una ragazza di Crotone che nella giornata di ieri ha trovato la forza di denunciare il fidanzato in un racconto pieno di vessazioni, minacce e terrore

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Una storia drammatica di una ragazza di Crotone che nella giornata di ieri ha trovato la forza di denunciare il fidanzato in un racconto pieno di vessazioni, minacce e terrore. I comportamenti, secondo quanto riferito dalla vittima recatasi alla stazione dei Carabinieri di Crotone, sarebbero iniziati circa 8 mesi prima, ad inizio anno, con violenti litigi e denigrazioni fino al mese di luglio con minacce gravi. La denuncia presentata ha aperto la strada ad un’indagine immediata sotto la guida della Procura della Repubblica di Crotone diretta dal Procuratore Domenico Guarascio.

E’ scattata quindi la procedura prevista dal “Codice Rosso”, lo strumento che garantisce priorità assoluta ai casi di violenza di genere e “stalking”. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno ricostruito i comportamenti persecutori, consistiti soprattutto in messaggi denigratori e di minaccia nonché appostamenti, messi in atto dall’uomo nei confronti della giovane donna con la quale aveva intrapreso in precedenza una relazione, nel frattempo conclusa. Gli atteggiamenti di minaccia sono continuati persino durante la stesura della denuncia da parte della vittima, alla quale venivano mandati messaggi minacciosi. Proprio la gravità di quest’ultimo comportamento ha permesso ai militari dell’Arma di operare l’arresto del 36 enne, al quale è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

pronto soccorso entrata generico

Pronto soccorso come zone rosse: UGL chiede presidi e bodycam per fermare le aggressioni

Italia
COSENZA - La UGL Salute interviene con forza sul tema delle aggressioni al personale sanitario, un fenomeno che continua a crescere nonostante l'inasprimento delle...
patto-di-amicizia-altomonte

Ad Altomonte il Patto di Amicizia: un gemellaggio tra Italia e America nel segno...

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Parlare di radici, per la Confederazione degli Italiani nel Mondo (CIM), presieduta da Federico Conte, non è un mero esercizio di...

Paura a Rende, ragazzina di 12 anni precipita da un edificio: ricoverata in Rianimazione

Area Urbana
RENDE (CS) - Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Rende, nel quartiere Quattromiglia, dove una ragazzina di 12 anni è caduta da un...
Mormanno Campionato tiro arco

Mormanno, al via il campionato nazionale di tiro con l’arco. Sul Pollino atleti da...

Provincia
MORMANNO (CS) - Al via il campionato nazionale di tiro con l’arco organizzato dalla Fiarc, la Federazione italiana arcieri tiro di campagna, che quest’anno...
funerali-filippo-verterame

L’addio a Filippo Verterame, il 22enne morto in una rissa. Il parroco: «Basta con...

Calabria
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) - "Tragedie come questa rappresentano l'apice di un modo di ragionare, di vivere, dal quale ciascuno di noi è...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37106Area Urbana22280Provincia19789Italia8006Sport3850Tirreno2911Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

pronto soccorso entrata generico
Italia

Pronto soccorso come zone rosse: UGL chiede presidi e bodycam per...

COSENZA - La UGL Salute interviene con forza sul tema delle aggressioni al personale sanitario, un fenomeno che continua a crescere nonostante l'inasprimento delle...
patto-di-amicizia-altomonte
Provincia

Ad Altomonte il Patto di Amicizia: un gemellaggio tra Italia e...

ALTOMONTE (CS) - Parlare di radici, per la Confederazione degli Italiani nel Mondo (CIM), presieduta da Federico Conte, non è un mero esercizio di...
Area Urbana

Paura a Rende, ragazzina di 12 anni precipita da un edificio:...

RENDE (CS) - Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Rende, nel quartiere Quattromiglia, dove una ragazzina di 12 anni è caduta da un...
funerali-filippo-verterame
Calabria

L’addio a Filippo Verterame, il 22enne morto in una rissa. Il...

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) - "Tragedie come questa rappresentano l'apice di un modo di ragionare, di vivere, dal quale ciascuno di noi è...
veleno-cani
Italia

Ogni due ore un cane muore per avvelenamento: l’allarme degli animalisti

COSENZA - Si celebra domani la giornata mondiale del cane2025. Una giornata in cui oltre a festeggiare questo meraviglioso amico dell'uomo a quattro zampe,...
Pasquale-Tridico
Calabria

Regionali, Tridico incontra il campo largo: «Prima la sanità, poi lavoro...

COSENZA - "In questi primi giorni di campagna elettorale quello che i calabresi invocano è la soluzione dei problemi della sanità perché non si...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA