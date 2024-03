Minacce e tentata estorsione al titolare di un negozio, due arresti

REGGIO CALABRIA – Due persone sono state colte in flagranza del reato di tentata estorsione ai danni del titolare di un’attività commerciale e sono state arrestate dalla Polizia di Reggio. Avevano anche minacciato il proprietario di dar fuoco al negozio e di ucciderlo nel caso in cui si fosse rivolto alle forze dell’ordine. L’arresto nel corso di un’operazione scattata dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa riguardante una violenta lite in corso tra più soggetti in una via del centro città.

Le Volanti della polizia intervenute prontamente sul luogo, hanno trovato tre individui coinvolti in una discussione accesa nei pressi di un’attività commerciale. In particolare, due uomini di 42 e 32 anni, rispettivamente di origine indiana e pakistana, hanno continuato a minacciare il proprietario del negozio nonostante l’arrivo della Polizia, intimandogli di dar fuoco al locale e minacciando anche di ucciderlo nel caso in cui avesse deciso di denunciarli. Le indagini immediate hanno permesso di comprendere chiaramente il contesto estorsivo dietro una richiesta di denaro precedente. Entrambi i soggetti, senza dimora e con precedenti penali, sono stati arrestati e poi trasferiti in carcere.