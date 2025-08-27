Minacce e richiese di soldi alla mamma e alla nonna. Divieto di avvicinamento per un 37enne

- Advertisement -

CATANZARO – È scattato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla mamma e alla nonna nei confronti di un 37enne di Strongoli, nel crotonese, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo quanto é emerso dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, il 37enne negli ultimi mesi, avrebbe adottato quotidianamente condotte aggressive ed offensive nei confronti delle due donne, usando anche minacce di morte.

Lo scopo era quello di ottenere somme di denaro per il proprio sostentamento. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica con l’applicazione di una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri.