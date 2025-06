Minacce e atti persecutori alla vicina per dieci anni: 53enne sottoposto a misura cautelare

- Advertisement -

CIRÒ MARINA (KR) – Sono stati i carabinieri ad eseguire un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo di 53 anni, residente a Cirò Marina, indagato per il reato di atti persecutori ai danni della propria vicina di casa. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito in fase d’indagine, l’uomo avrebbe sottoposto la vicina a comportamenti vessatori e intimidatori quasi quotidiani per circa 10 anni: minacce di morte, insulti, pedinamenti, atti osceni, musica ad alto volume anche nelle ore notturne e perfino il lancio di petardi. Le presunte condotte moleste, stando all’ipotesi accusatoria, non si sarebbero interrotte nemmeno in presenza dei familiari della donna.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla persona offesa. I primi accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno permesso di raccogliere un quadro indiziario ritenuto solido dagli inquirenti, che hanno quindi richiesto l’applicazione di una misura cautelare. Accogliendo la richiesta, il giudice ha disposto per l’indagato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, imponendo una distanza minima di 500 metri, unitamente all’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto del provvedimento.