Minacce ai passanti e auto danneggiate, la Polizia interviene ed è costretta ad usare il taser per bloccarlo

- Advertisement -

CROTONE – Aveva seminato il panico in pieno centro a Crotone, in piazza Pitagora, l’uomo di 33 anni, di origine nigeriana e senza fissa dimora, arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di un giovane italiano di 25 anni. L’allarme è partito da alcuni cittadini che avevano segnalato la presenza di un soggetto, in forte stato di agitazione che molestava e minacciava i passanti, e che aveva danneggiato diverse auto parcheggiate.

Quando la Polizia è arrivata sul posto ha trovato il soggetto intento ancora a minacciare i presenti e, alla vista degli agenti, ha iniziato a mostrarsi ostile. Per riportare la calma i poliziotti sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione e, nonostante ciò, l’uomo avrebbe continuato ad opporre resistenza. Alla fine è stato immobilizzato e arrestato.