Migranti, un altro sbarco in Calabria in meno di 24 ore: soccorsi in 71 su una piccola barca

ROCCELLA JONICA (RC) – A meno di 24 ore dal precedente, un nuovo sbarco di migranti si è verificato poco prima dell'alba nel porto di Roccella Ionica, nel reggino. Altri 71 profughi sono giunti dopo essere stati soccorsi in mare, al largo dello Ionio, dai militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica. Si tratta di cittadini di nazionalità irachena, iraniana ed egiziana. Tra di loro 52 uomini, 12 donne e 7 minori tra cui un bambino con meno di un anno di età.

Al momento dell’operazione di soccorso in mare, iniziata nella tarda serata di ieri, i migranti si trovavano a circa 35 miglia di distanza dalla costa calabrese a bordo di una piccola barca a vela partita circa cinque giorni fa dalle coste della Turchia. Dopo i primi controlli medici e delle forze dell’ordine, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di primo soccorso e accoglienza gestita dalla Croce Rossa e dalla Protezione civile comunale. Con quest’ultimo “arrivo”, dopo quello del pomeriggio di ieri di 72 persone di varie nazionalità tra cui anche cinque minori non accompagnati, è salito a 21 il numero degli sbarchi, per un totale di circa 1.300 migranti, nel solo Porto di Roccella Jonica negli ultimi tre mesi e mezzo.