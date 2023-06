Migranti: soccorse in mare 74 persone, erano a bordo di una barca a vela

ROCCELLA IONICA (RC) – Una barca a vela con a bordo 74 migranti (e non 61 come si era appreso in un primo momento) in navigazione verso le coste calabresi, è stata intercettata nelle scorse ore dalla guardia costiera. L’imbarcazione si trovava a circa 100 miglia da Roccella Ionica, nella Locride. Una volta raggiunti i migranti sono stati avvicinati e trasbordati su una motovedetta della capitaneria di porto diretta nel porto di Roccella Ionica dove l’arrivo è previsto in tarda mattinata.

Tra le persone soccorse ci sono 10 minori e una ventina di donne. Si tratta di cittadini provenienti da Afghanistan, Siria e Iran. I profughi sarebbero salpati giovedì scorso dalle coste della Turchia. I migranti sono stati sottoposti ad una prima visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati, nello stesso scalo portuale reggino, all’interno della tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere.

Con lo sbarco di oggi è salito a 16 il numero degli “arrivi” di profughi, nel solo Porto di Roccella, nel 2023, per un totale di circa 2,5 mila migranti. Lo scorso 27 maggio, nello scalo marittimo reggino, erano arrivati 95 migranti di varie nazionalità, tra cui 18 bambini.