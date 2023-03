Migranti: a Roccella Jonica arrivano 250 persone, 80 andranno a Crotone

ROCCELLA JONICA (RC) – Erano partiti nei giorni sorsi dalla Turchia e sarebbero in gran parte pakistani, i migranti che sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera a circa cento miglia dalla costa mentre erano a bordo di un peschereccio con i motori in avaria. Circa 250 persone sono in viaggio verso il porto di Roccella Ionica, nella Locride, dove dovrebbero approdare nel pomeriggio. Altri 80, facenti parte dello stesso gruppo, saranno condotti nel porto di Crotone.

- Pubblicità sky-