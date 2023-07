Migranti, a Reggio Calabria arrivate altre 500 persone provenienti da Lampedusa

REGGIO CALABRIA – È arrivata questa mattina intorno alle 7, sul molo di ponente del porto di Reggio Calabria, la nave “Cassiopea” della Marina militare con a bordo 500 migranti provenienti dall’hotspot di Lampedusa. Avviate le operazioni di accoglienza coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria.

Tra i migranti ci sono anche 8 minori accompagnati e alcune donne in stato di gravidanza una delle quali, è stata accompagnata in ospedale per eseguire alcuni controlli.

Sul totale dei migranti, 150 devono essere ancora identificati dalla polizia che li scorterà fino al centro di prima accoglienza allestito a Gallico, nella periferia nord di Reggio, nella scuola “Boccioni”. Gli altri 350 sono stati già foto-segnalati a Lampedusa per cui in giornata saranno trasferiti in altre regioni a secondo del riparto stabilito dal ministero dell’Interno.