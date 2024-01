SANT’ONOFRIO (VV) – Traffico bloccato questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo in entrambe le direzioni, al km 349,722, a Sant’Onofrio in provincia di Vibo Valentia. Il blocco è causato da un principio di incendio di un autocarro. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. Intorno alle 10 la situazione è tornata alla normalità e il traffico è stato sbloccato.

