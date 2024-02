Mezzo pesante colpisce un carrello elevatore, grave un operaio finito a terra

TORRE MELISSA (KR) – L’incidente è accaduto pochi giorni fa sulla statale 106 jonica, nel territorio di Torre Melissa. Un operaio è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione a Catanzaro ed è il titolare di una ditta di illuminazioni. Secondo quanto emerso un autoarticolato in transito, ha colpito il cestello elevatore sul quale il 32enne, N.C., stava lavorando facendolo precipitare al suolo.

Il mezzo pesante era in transito sulla Statale 106. Il conducente non si sarebbe accorto o non avrebbe compreso la segnalazione per rallentare quando ad un tratto ha urtato il braccio meccanico che reggeva il cestello ed il giovane si è schiantato a terra.