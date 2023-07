Mezzi AIB fermi, Calabria Verde: «rimpiazzeranno quelli già schierati»

ROGLIANO (CS) – A seguito dell’articolo pubblicato ieri sul nostro giornale, l’azienda Calabria Verde ha inteso rispondere pubblicando un breve post su Facebook. L’articolo faceva riferimento a due moduli antincendio all’avanguardia, fermi nel parco macchine di Rogliano.

“Nessun Mezzo AIB fermo” scrive Calabria Verde pubblicando anche due foto. Nel post è viene precisato che le “Unità speciali sono pronte a rimpiazzare i mezzi già schierati quando, per l’eccessivo utilizzo, necessitano di manutenzione per più giorni“. “Le squadre regionali del sistema AIB tutte schierate sul territorio regionale in 62 postazioni muniti tutti di mezzo con riserva idrica allestito per lo spegnimento per un totale di 440 unità”.