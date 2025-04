Meteo, weekend della Palme con clima mite. Ma a metà settimana tornano piogge e fresco

- Advertisement -

COSENZA – Archiviata la fase fredda fuori stagione, con temperature che per alcuni giorni si sono mantenuti su valori quasi invernali (soprattutto la notte con minime abbondantemente sotto lo zero sui rilievi della Sila) e venti freddi da Nord, il clima è da alcuni giorni è tornato su valori decisamente primaverili, con un deciso aumento delle temperature e bellissime giornate dominate dal sole. Situazione destinata a perdurare per tutto il fine settimana con un ulteriore aumento delle temperature.

Anticiclone africano: weekend della Palme mite

Quello che si è appena aperto, infatti, sarà un weekend delle Palme caldo su tutta la Calabria, per l’arrivo di un flusso di aria decisamente mite dal Nord Africa che farà aumentare ancora di più le temperature che potrebbero raggiungere, tra domani e l’inizio della settimana, valori vicini ai 26/26 gradi. Con il flusso di aria mite provocato dalla risalita dell’Anticiclone subtropicale, avremo anche la sabbia del deserto e i cieli a tratti giallognoli tipici di queste avvezioni e con l’attivazione dei venti caldi di scirocco.

A metà settimana possibile ritorno del maltempo

La situazione soleggiata e calda non dovrebbe però durare molto e inizierà a peggiorare a metà della prossima settimana, quando faremo bene ad avere a portata di mano l’ombrello e una giacca un pò più pesante. Una perturbazione atlantica, infatti, si farà strada lungo lo stivale a partire dalle regioni di Nord-ovest. In particolare un vortice ciclonico porterà, tra mercoledì e giovedì, maltempo su buona parte del Sud soprattutto lungo i versanti tirrenici con possibili piogge, acquazzoni e qualche temporale. Tornerà anche un pò di fresco con temperature in graduale discesa.