Meteo stravolto, nuovo ciclone investe l’Italia: pioggia, vento e neve. Allerta gialla in Calabria

COSENZA – Passato un ciclone, sotto con l’altro. Non si arresta l’ondata di maltempo su tutta l’Italia, alle prese con una serie di perturbazioni atlantiche che hanno stravolto le condizioni meteo a cui eravamo abituati negli ultimi mesi, dove di inverno si era visto ben poco. Nonostante la mancanza del freddo (dovrebbe comunque arrivare nella prima decade di marzo), il ribaltone meteo si è concretizzato da una settimana, con l’arrivo di una serie di intense perturbazioni che al Centro-Nord hanno portato abbondanti nevicati sulle Alpi e Appennini, mentre in pianura pioggia, vento e temporali da giorni stanno colpendo un pò tutte le regioni italiane. E la situazione non cambierà nei prossimi giorni, visto che sono previste altre perturbazioni.

Ciclone tirrenico si sposta a Sud: allerta gialla in Calabria

Intanto, il ciclone tirrenico che nelle ultime 24 ore ha colpito il Centro e il Nord, tenderà a spostarsi tra le due isole maggiori innescando un flusso di correnti sud-orientali che interesseranno gran parte delle regioni meridionali e della Sardegna, determinando piogge da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco e l’intensificarsi della ventilazione.

La Protezione Civile ha emesso per domani allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto, allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto. Valutata inoltre allerta gialla per diverse regioni compresa la Calabria. Previste anche precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in estensione nel pomeriggio a Campania e Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Previsti inoltre venti da forti a burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.