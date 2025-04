- Advertisement -

COSENZA – Mentre si guarda al meteo di Pasqua, si fa la conta dei danni in alcune regioni italiane dove sono state 48 ore pensatissime e, purtroppo, drammatiche a causa delle condizioni del tempo. In particolare Piemonte, Valle D’Aosta e le regioni del Triveneto sono state colpite da una violenta perturbazione che ha provocato nubifragi, inondazioni, smottamenti e diverse frane.

Si contano purtroppo anche tre vittime: un anziano nel torinese (intrappolato dall’acqua nella propria abitazione), un uomo e suo figlio dispersi sul torrente Agno, dopo essere caduti con l’auto in una voragine apertasi in via Terragli a Valdagno (nel vicentino), recuperati questa mattina dai vigili del fuoco purtroppo senza vita. Maltempo che ha fatto la sua comparsa anche al Sud dove i venti più freschi da ovest hanno spazzato via la sabbia del deserto con qualche acquazzone sui versanti tirrenici.

Meteo che, fortunatamente, nelle prossime ore è previsto in deciso miglioramento: almeno fino a sabato sera non sono previsti altri nubifragi o piogge di tipo alluvionale come visto negli ultimi giorni. Tra Pasqua e Pasquetta, invece, si attiverà nuovamente un flusso mite ed umido nordafricano verso il Nordovest dove sono previsti altri accumuli di circa 30-50 millimetri, mentre il Sud dovrebbe essere al riparo con giornate di sole e asciutte

Meteo di Pasqua in Calabria con il sole. Novità a Pasquetta

Il fine settimana di Pasqua e Pasquetta in Calabria sarà asciutto, gradevole e soleggiato, con l’insidia di qualche acquazzone solo lunedì e non in tutte le zone. Rispetto alle previsioni di inizio settimana, infatti, è cambiato qualcosa per quanto riguarda proprio il lunedì dell’Angelo, giorno tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta e alle scampagnate.

Domenica è rimasta intatta la previsione con una giornata dominata dal sole e un clima assolutamente gradevole. L’assenza di un promontorio di alta pressione, però, fa si che rimanga attiva una spiccata variabilità associata ad instabilità atmosferica. Ma il vortice perturbato che inizialmente sembrava investire in pieno la nostra regione, scivolerà più a Sud. Al momento anche la giornata di Pasquetta vedrà la presenza di sole, con qualche nube e possibili rovesci nelle ore più calde solo nelle zone interne e suoi rilievi.